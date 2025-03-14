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سيدات الأهلي يتسلحون بلقب السوبر..والزمالك بأبطال أفريقيا في نهائي دوري الطائرة

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سيدات الأهلي يتسلحون بلقب السوبر..والزمالك بأبطال أفريقيا في نهائي دوري الطائرة

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الجمعة، 14 مارس 2025 07:30 م

تترقب الجماهير المتابعة للرياضة النسائية بصفة عامة و الكرة الطائرة بصفة خاصة لقاء ديربي بلاي أوف نهائي دوري سيدات الكرة الطائرة الممتاز بين الأهلي و الزمالك علي صالة زويل الدولية و المحدد له العاشرة و النصف مساءا .

ويتسلح فريق الأهلي في هذه المواجهة بلقب السوبر المصري الذي توج به مؤخرا علي حساب الزمالك بنتيجة 3-1 علي صالة حسن مصطفي ، بينما يطمح الزمالك في الأخذ بالثأر خاصة أن الفريق الأبيض يدخل اللقاء و هو بطل أفريقيا في النسخة الأخيرة أمام الأهلي علي أرضه ووسط جماهيره .
و يمتلك كلا الفريقين نجمات قادرات علي صناعة الفارق ، حيث يتسلح الأهلي باللاعبة دانة شوقي و المحترفة بوكانا ، بينما يتسلح الزمالك بالمحترفة ميلكا لوبيسكا و فريدة العسقلاني فضلا عن داليا المرشدي .

تأهل الأهلي إلي مواجهة الزمالك في  النهائي علي حساب سبورتنج بالفوز في مباراة فاصلة في بلاي اوف دور نصف النهائي ، بينما نجح الزمالك في الفوز علي وادي دجلة في مواجهتي بلاي أوف نصف النهائي .

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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