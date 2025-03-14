شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات الأهلي يتسلحون بلقب السوبر..والزمالك بأبطال أفريقيا في نهائي دوري الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

تترقب الجماهير المتابعة للرياضة النسائية بصفة عامة و الكرة الطائرة بصفة خاصة لقاء ديربي بلاي أوف نهائي دوري سيدات الكرة الطائرة الممتاز بين الأهلي و الزمالك علي صالة زويل الدولية و المحدد له العاشرة و النصف مساءا .

ويتسلح فريق الأهلي في هذه المواجهة بلقب السوبر المصري الذي توج به مؤخرا علي حساب الزمالك بنتيجة 3-1 علي صالة حسن مصطفي ، بينما يطمح الزمالك في الأخذ بالثأر خاصة أن الفريق الأبيض يدخل اللقاء و هو بطل أفريقيا في النسخة الأخيرة أمام الأهلي علي أرضه ووسط جماهيره .

و يمتلك كلا الفريقين نجمات قادرات علي صناعة الفارق ، حيث يتسلح الأهلي باللاعبة دانة شوقي و المحترفة بوكانا ، بينما يتسلح الزمالك بالمحترفة ميلكا لوبيسكا و فريدة العسقلاني فضلا عن داليا المرشدي .

تأهل الأهلي إلي مواجهة الزمالك في النهائي علي حساب سبورتنج بالفوز في مباراة فاصلة في بلاي اوف دور نصف النهائي ، بينما نجح الزمالك في الفوز علي وادي دجلة في مواجهتي بلاي أوف نصف النهائي .