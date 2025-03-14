شكرا لقرائتكم خبر عن اتصالات فى الأهلي لمتابعة تطورات أزمة مباراة القمة ..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يترقب النادي الأهلي تطورات أزمة مباراة القمة التي إستحوذت على إهتمامات ملايين الجماهير في الشارع الكروي المصري بعدما رفض الأهلي الذهاب لإستاد القاهرة لمواجهة الزمالك في القمة رقم 130 التي كان مُقررلهاً التاسعة والنصف من مساء الثلاثاء الماضي في الجولة الإولى للمرحلة النهائية لبطولة الدوري الممتاز.

يشهد مجلس الأهلي خلال الساعات الحالية إتصالات ومفاوضات على مدار الساعة من أجل الوصول إلى حلول ينجح من خلالها النادي في "الخروج الآمن" من هذا المأزق.

ومازال مجلس الأهلي مُصراً على موقفه بعدم إستكمال بطولة الدوري بعدما أصر إتحاد الكرة على إسناد مباراة القمة لـ طاقم تحكيم مصري، لكن مجلس الأهلي يترقب أيضاً الإتصالات التي تتم معه ربما تأتي أحدها ببعض الحلول التي تنزع فتيل الأزمة وتُعيد الأهلي لمسابقة الدوري دون خسائر كبيرة للقلعة الحمراء.

ويترقب مسئولو النادي قرار لجنة المسابقات باتحاد الكرة بشأن أحداث مباراة القمة التي لم يحضرها الأهلي فأطلق محمود بسيوني حكم اللقاء صافرته مُعلناً نهاية اللقاء بعد مرور 20 دقيقة ، وتسود حالة من الترقب داخل القلعة الحمراء بشأن القرارات التي ستصدر من لجنة المسابقات

وقرر مجلس الأهلي تحمل قيمة تذاكر جماهير الفريق في مباراة القمة، وتم تكليف الإدارة التنفيذية بالتواصل مع شركة تذكرتي خلال الساعات القادمة، لتحديد طريقة إعادة قيمة هذه التذاكر لأصحابها بالشكل القانوني.

وأعلن الحكم محمود بسيوني انتهاء مباراة القمة رقم 130 بعد مرور 20 دقيقة، من اللقاء الذى كان مقرر انطلاقه في التاسعة والنصف مساء الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى للمرحلة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز، وقرر الحكم انتهاء المباراة بعد انتظار 20 دقيقة داخل أرض الملعب، ولم يحضر الأهلى بعد إعلان اعتراضه عن تعيين طاقم تحكيم مصري لإدارة اللقاء.

من ناحية أخرى ، تلقى الأهلي خطاب رسمي من الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يُفيد بإقامة مباراة الأهلي أمام الهلال السوداني يوم 8 أبريل المقبل في موريتانيا ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

فيما يواصل مسئولو الأهلي إتصالاتهم مع الجهات المعنية من أجل زيادة عدد الجمهور في مباراة الهلال المقرر لها يوم 1 أبريل المقبل باستاد القاهرة، فى ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وحصل مسئولو النادي على موافقة الجهات الأمنية بحضور 30 ألف مُشجع أمام الهلال بعدما سبق وطلبوا الحصول على السعة الكاملة لاستاد القاهرة في المباراة ، قبل أن تأتي الموافقة الأمنية بحضور 30 ألف مُشجع للمباراة المرتقبة، لكن إدارة الأهلي ترغب فى زيادة العدد إلى 50 ألف مُشجع، وهناك مفاوضات ومحاولات جارية حالياً مع الجهات المعنية لزيادة الحضور الجماهيري من 30 إلى 50 ألف مُشجع.

وأعلن الهلال أنه سيواجه الأهلي في لقاء العودة على فى ملعب "شيخا بيديا" الموريتاني، ويلعب الفائز من بطلي مصر والسودان مع الفائز من الترجي التونسي وصن داونز الجنوب أفريقي في نصف نهائي البطولة القارية.