شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يُخطر الأهلي بإقامة لقاء العودة أمام الهلال السوداني في موريتانيا 8 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

تلقى النادي الأهلي خطاب رسمي من الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يُفيد بإقامة مباراة الأهلي أمام الهلال السوداني يوم 8 أبريل المقبل في موريتانيا ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

فيما يواصل مسئولو الأهلي إتصالاتهم مع الجهات المعنية من أجل زيادة عدد الجمهور في مباراة الهلال المقرر لها يوم 1 أبريل المقبل باستاد القاهرة، فى ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وحصل مسئولو النادي على موافقة الجهات الأمنية بحضور 30 ألف مُشجع أمام الهلال بعدما سبق وطلبوا الحصول على السعة الكاملة لاستاد القاهرة في المباراة ، قبل أن تأتي الموافقة الأمنية بحضور 30 ألف مُشجع للمباراة المرتقبة، لكن إدارة الأهلي ترغب فى زيادة العدد إلى 50 ألف مُشجع، وهناك مفاوضات ومحاولات جارية حالياً مع الجهات المعنية لزيادة الحضور الجماهيري من 30 إلى 50 ألف مُشجع.

وأعلن الهلال أنه سيواجه الأهلي في لقاء العودة على فى ملعب "شيخا بيديا" الموريتاني، ويلعب الفائز من بطلي مصر والسودان مع الفائز من الترجي التونسي وصن داونز الجنوب أفريقي في نصف نهائي البطولة القارية.