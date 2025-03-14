شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مكاسب من تفعيل الزمالك لبند شراء المغربي محمود بنتايج والان مع تفاصيل الخبر

جنى نادى الزمالك 3 مكاسب مهمة بعد التوصل إلى اتفاق مع سان إتيان الفرنسي وتفعيل بند الشراء فى عقد المغربى محمود بنتايج الذى يعتبر واحداً من أهم الصفقات التي تعاقد معها النادى الأبيض في الفترة الأخيرة وأثبت اللاعب جدارته بارتداء قميص أبناء ميت عقبة.

ويسلط ”الخليج 365” الضوء في السطور على 3 مكاسب جناها نادى الزمالك من تفعيل بند الشراء في عقد بنتايج.

تأمين مركز الظهير الأيسر

تعد أول المكاسب من تفعيل بند الشراء في عقد بنتايج تأمين مركز الظهير الأيسر الذى عانى بشدة في الفترة الأخيرة داخل القلعة البيضاء بسبب قلة البدائل المتاحة فيه،في الوقت الذى يتعرض فيه أحمد فتوح للكثير من الإصابات فضلا عن أزماته السابقة خارج الملعب.

التخلص من شائعات رحيله إلى الأهلى

أغلق نادى الزمالك الباب أمام الشائعات التي ترددت خلال اليومين الماضيين بدخول الأهلى في مفاوضات مع سان إتيان الفرنسي للحصول على خدمات بنتايج،حيث تعد هذه الخطو مهمة في الحفاظ على تركيز اللاعب ومواصلة التألق داخل القعة البيضاء.

الحفاظ على قوام الفريق

تفعيل بند الشراء في عقد محمود بنتايج،يكون أول خطوات نادى الزمالك في الحفاظ على قوام الفريق وتثبيته لفترات طويلة،والتخلص من آفة الماضى، والتي كانت معروفة برحيل اللاعبين سريعاً عن الفريق الأبيض ليكون ذلك بداية الإصلاح داخل ميت عقبة.

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عن تفعيل بند شراء المغربي محمود بنتايج الظهير الأيسر للفريق، من نادي سانت إتيان الفرنسي،ووقع اللاعب رسمياً على عقود جديدة مع نادي الزمالك لمدة ثلاثة مواسم بداية من الموسم المقبل لينتهي تعاقده بنهاية موسم 2027-2028 .

وكان الزمالك ضم محمود بنتايج من نادي سانت إتيان الفرنسي على سبيل الإعارة لمدة موسم في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، مع وجود بند بأحقية شراء اللاعب،وأنهى مجلس إدارة نادي الزمالك كافة الإجراءات الخاصة بتفعيل بند شراء اللاعب لمدة ثلاثة مواسم.