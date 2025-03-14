شكرا لقرائتكم خبر عن القناة الناقلة لمباراة الأهلي وسبورتنج في السوبر المصري لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبحث جماهير كرة اليد المصرية عن القناة الناقلة لفعاليات مباراة السوبر المصري لكرة اليد للرجال التي تجمع الأهلي مع سبورتنج التي ستقلم مساء اليوم في مجمع الصالات المغطاة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

موعد مباراة الأهلي وسبورتنج

تنطلق المواجهة المرتقبة بين الأهلي وسبورتنج في سوبر اليد في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة، بدلًا من التاسعة، بناءً على طلب مسؤولي الصالة.

ستقام المباراة، بدون حضور جماهيري، حيث يقتصر الحضور على أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد ومجالس إدارات الناديين فقط.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وسبورتنج

تنقل قناة أون سبورت فعاليات مباراة السوبر المصري لكرة اليد للسيدات بين الأهلي وسبورتنج التي ستقام الليلة في صالة حسن مصطفي بمدينة 6 أكتوبر.

وتنقل قناة أون سبورت المباراة ضمن جهودها المستمرة، برعاية الشركة المتحدة للرياضة، لتغطية البطولات المحلية والقارية والدولية، بهدف تقديم محتوى رياضي مميز لجماهير الرياضة في مصر والوطن العربي.

وواصل فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى صدارة ترتيب دورى محترفى كرة اليد للموسم المحلى 2024-2025 بعد انتهاء الجولة التاسعة بالمرحلة النهائية بالدورى برصيد 33 نقطة.

فيما حل الزمالك فى المركز الثانى برصيد 28 نقطة ومن بعده سبورتنج ثالثا برصيد 24 نقطة ثم سموحة رابعا برصيد 18 نقطة، يليه البنك الأهلى خامسا برصيد 13 نقطة.

ومن المقرر أن تقام الجولة العاشرة يوم 21 مارس الجارى بلقاءات بين كلا من، سموحة مع الزمالك وطلائع الجيش مع الأهلى وسبورتنج مع البنك الأهلى والزهور مع هليوبوليس.

فيما توج فريق كرة اليد بالنادى الأهلى بلقب دورى المرتبط بالمحترفين مواليد 2004 رسميا بالفوز على نظيره البنك الأهلى فى الختام.