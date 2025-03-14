بطولة ألمانيا: الاصابة تحرم بايرن من جهود كيم لـ "عدة أسابيع"

الرياص - اسماء السيد - برلين : سيغيب مدافع بايرن ميونيخ، متصدر الدوري الألماني لكرة القدم، الكوري الجنوبي مين جاي كيم لـ "عدة أسابيع"، جراء تعرضه لاصابة في وتر أخيل، وفقا لما أفاد مدربه البلجيكي فنسان كومباني الجمعة.

ولن يسافر كيم مع عملاق بافاريا إلى العاصمة برلين لمواجهة أونيون السبت صمن منافسات المرحلة السادسة والعشرين، كما سيغيب عن مباراتي منتخب بلاده أمام عُمان والأردن ضمن تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى مونديال 2026 في 20 و25 من الشهر الحالي.

قال كومباني في مؤتمر صحافي عشية اللقاء المنتظر "مين جاي مصاب"، مضيفا "آمل ألّا يطول غيابه، لكنه سيغيب لعدة أسابيع".

وأردف المدرب البالغ 38 عاما أن المدافع "يعاني من إصابة في وتر أخيل".

واستطرد قائلا "نأمل في أن يكون متاحا للعب في وقت ما، لكن علينا التأكد من عدم إرهاقه بسبب ضغط المباريات الذي يعاني منه بالفعل" وختم "نأمل ألّا تكون الإصابة خطيرة".

وانضم كيم إلى بايرن في صيف عام 2023 قادما من نابولي الذي توّج معه بطلا للدوري الإيطالي، وشارك مع النادي البافاري في 73 مباراة في جميع المسابقات. هذا الموسم، خاض 23 مباراة من أصل 26، وبدأ أساسيا في كل منها.

في المقابل، عاد القائد الحارس مانويل نوير إلى التمارين الفردية الجمعة، لكنه لن يتعافى في الوقت المناسب لمواجهة أونيون برلين.

وحسب صحيفة "بيلد"، فإن نوير سيعود نهائيا في الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا حين سيواجه إنتر الإيطالي في الثامن من ابريل/نيسان المقبل.