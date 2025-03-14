شكرا لقرائتكم خبر عن بيسيرو يتبع سياسة جديدة فى مشاركة عبد الله السعيد مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتبع الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو، سياسة جديدة فى طريقة مشاركة عبد الله السعيد مع الفريق فى المواجهات المقبلة سواء بالدورى أو الكأس أو الكونفدرالية الأفريقية.

ويفضل بيسيرو عدم الاعتماد بشكل أساسى ومستمر على عبد الله السعيد فى كافة المباريات، نظرًا لكبر سن اللاعب، وخوف الخواجة البرتغالى من تعرض اللاعب لأى إصابات قد تؤدى لتغيبه فترة طويلة عن الملاعب.

واستقر المدير الفنى للزمالك، على اتباع سياسة التدوير مع عبد الله السعيد فى المشاركة، بحيث يتم المشاركة فى مباريات بشكل اساسى مع عدم استكمال المشاركة طوال الـ 90 دقيقة إلا فى حالة الاحتياج لخدماته داخل المستطيل الأخضر، أو استخدامه كورقة رابحة على مقاعد البدلاء يتم الاستعانة به فى الوقت اللازم.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة سموحة، يوم غدا السبت في دور الثمانية لبطولة كأس مصر والمقرر لها في التاسعة والنصف مساءً باستاد القاهرة الدولي.