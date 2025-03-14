شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة سيدات الأهلي والزمالك فى انطلاق بلاي أوف نهائي دوري الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب جماهير قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك قمة جديدة في الكرة الطائرة بين القطبين للمنافسة علي لقب الدوري الممتاز للسيدات.

مواجهة الأهلى والزمالك في قمة الكرة الطائرة للسيدات هي أولي مواجهات بلاي أوف نهائي دوري السيدات الممتاز للموسم المحلي 2024-2025 التي تقام علي مدار يومين اليوم الجمعة و غدا السبت علي صالة زويل بالسادس من أكتوبر وفي حال فوز كل فريق بمباراة تكون هناك مباراة فاصلة.

موعد مباراة الأهلي و الزمالك

تقام المواجهات فى تمام العاشرة والنصف مساء خلال اليومين ،كما تم تحديد 17 مارس الحالي لإقامة مباراة فاصلة أن وجدت، بينما يتنافس سبورتنج ووادي دجلة علي المركزين الثالث والرابع .

يسعي فريق طائرة سيدات الأهلي لتأكيد جدراته بزعامة اللعبة في مصر بعد التتويج مؤخرا بلقب السوبر المحلي علي حساب الزمالك بينما تسعي سيدان القلعة البيضاء لاستعادة التوازن خاصة أنهن حاملات اللقب في البطولة الإفريقية والذي جاء علي حساب الأهلي أيضا وشاركن في كأس العالم للأندية في الصين.