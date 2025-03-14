شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يرسل لـ ميكالي قسطين من قيمة الشرط الجزائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل اتحاد الكرة، القسطين الأول والثاني من قيمة الشرط الجزائي الي روجيريو ميكالي المدير الفني السابق لمنتخب الشباب وفقا للجدولة التي تم الاتفاق عليها مع الخواجة قبل إنهاء العقد بالتراضي.

وأعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة هانى أبو ريدة في ديسمبر الماضى، التوصل إلى اتفاق مع المدرب البرازيلى روجير ميكالى المدير الفنى لمنتخب الشباب لإنهاء التعاقد معه وحصوله على مستحقاته المالية المنصوص عليها فى العقد المبرم بتاريخ 1 أكتوبر الماضى، والتى تتضمن ثلاثة أشهر كشرط جزائى.

ونص الاتفاق على أن يحصل المدرب على الشرط الجزائى مقسماً على 6 أقساط شهرية اعتباراً من أول فبراير الماضي.

وكان اتحاد كرة القدم قد عرض على المدرب البرازيلي تخفيض عقده إلى النصف والبالغ 117 ألفا و500 ألف دولار شهرياً شاملاً الضرائب المستحقة عليه بخلاف تكاليف الإقامة و8 تذاكر سفر سنوياً إلى البرازيل على درجة رجال الأعمال ليتلاءم راتبه مع مهمته كمدرب لمنتخب تحت السن، إلا أن ميكالي عرض التنازل عن 15 ألف دولار فقط، وهو ما رفضه الاتحاد المصري الذي رأى أن راتب المدرب يظل مبالغاً فيه مقارنة مع المهمة التي يتولاها.