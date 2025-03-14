شكرا لقرائتكم خبر عن إحنا فى خدمتك.. 5 خطوات تحفظ الوزن المثالي للرياضيين والان مع تفاصيل الخبر

يقدم ”الخليج 365”، خلال شهر رمضان الكريم، خدمة يومية تتضمن الإجابة عن كل الأسئلة التي تدور فى أذهان الجماهير المصرية، والمتعلقة بعناصر اللعبة، ومن ضمنها خطوات حفاظ الرياضيين على الوزن المثالى لأطول فترة ممكنة كى يتمكن من تطوير مستواه الاحترافى والبدنى.

1- الاهتمام بوزن كتلة الجسم يوميا حتى فى العطلات وأيام التوقف عن أداء المباريات، حتى يصبح رقيبا على وزنه من الزيادة.

2- الاهتمام بمكافأة نفسه بقطع حلوى والقليل من الطعام الجاهز والمشروبات المليئة بالسكر بين الحين والآخر حتى لا يشعر الجسم بعدم الرضا عن الغذاء الذى يصله.

3- إمداد جسمه بالدهون المفيدة وحسب الكمية التى يقررها طبيبه الخاص ومدربه، إضافة للاهتمام بتناول السوائل الطبيعية المفيدة.

4- تجنب الطعام العشوائى،أو الإخلال بالنظام الغذائى إلا فى أوقات يحددها بنفسه كى يتحكم فيها.

5- عدم الإسراف فى السكريات المصنعة التى تؤذى صحته وتزيد وزنه دون داع وتقلل من مناعته وقوته البدنية.