شكرا لقرائتكم خبر عن بيسيرو: كنت أتمني مواجهة الأهلي والفوز عليه داخل الملعب وليس بانسحابه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للزمالك عن احداث مباراة القمة رقم 130 في الجولة الأولي من الدور الثاني من مسابقة الدوري، وانسحاب الأهلي مما ادي لعدم اقامة المباراة.

أكد المدير الفني لفريق الزمالك فى المؤتمر الصحفي أنه كان يتمنى مواجهة الأهلي والفوز عليه داخل الملعب وليس بانسحابه، رغم أن عدم خوض المباراة يمنح لاعبي فريقي فرصة أكبر للحصول على قسط من الراحة في ظل ضغط المباريات خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف المدير الفني قائلاً:" لا أريد الحديث كثيراً عن انسحاب الأهلي في مباراة القمة الأخيرة، لدينا ما هو أهم في الوقت الحالي ومواجهة صعبة أمام منافس قوي في كأس مصر، نسعى لتحقيق الفوز فيها والتأهل للدور نصف النهائي للبطولة".