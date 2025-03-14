شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج الجولة الأولي في المرحلة النهائية للدوري الممتاز.. قمة الانسحاب بالصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجولة الأولي من المرحلة النهائية في بطولة الدوري الممتاز نتائج متباينه في المباريات التي أقيمت سواء مجموعة المنافسة علي اللقب أو منافسات مجموعة الهروب من الهبوط.

وشهدت الجولة أحداث كثيرة في مقدمتها مباراة القمة بين الأهلي والزمالك وايضا تعطل بيراميدز المتصدر بالتعادل مع المصري بالإضافة إلي صحوة الإسماعيلي تحت القيادة الفنية الجديدة لتامر مصطفي.

كان افتتاح الجولة بمباراة القمة بين الأهلي والزمالك والتي لم يحضر فيها النادي الأهلي مما جعل الحكم محمود بسيوني يطلق صافرته وإعلان نهاية اللقاء بتواجد الزمالك فقط وستعتمد لجنة المسابقات فوز الزمالك في القمة 3-0.

وجاءت نتائج الجولة الأولي كالتالي:

الزمالك – الأهلي 3-0 وتنتظر الاعتماد الرسمي من لجنة المسابقات

بتروجت – حرس الحدود 2-1

بيراميدز – المصري 0-0

فاركو – البنك الأهلي 2-1

المحلة – زد 0-3

طلائع الجيش – الإسماعيلي 0- 1

الجونة – الاتحاد 2-0

مودرن سبورت – سموحة 2-0

ولم يشارك فريق سيراميكا في الجولة الأولي لمجموعة المنافسة علي القمة بينما لم يشارك فريق إنبي في مجموعة المنافسة علي الهروب من خطر الهبوط لدوري المحترفين.