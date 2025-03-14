شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن ملف تجديد عقود لاعبى الزمالك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازال ملف تجديد عقود لاعبى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، الذين ينتهى تعاقدهم بنهاية الموسم الجارى، هو الملف الأهم على طاولة لجنة تخطيط القلعة البيضاء، من أجل حسمه وانهاءه بنجاح لتحقيق الاستقرار داخل صفوف الفريق، ونرصد فى الأسطر التالية كل ما تريد معرفته عن هذا الملف.

س: من هم أعضاء لجنة التخطيط التى تتولى ملف تجديد عقود لاعبى الزمالك؟

ج: تضم لجنة التخطيط بنادى الزمالك كلاً من حسين لبيب رئيس مجلس الإدارة، ومعه عمرو الجناينى، وأحمد حسام ميدو، وحازم إمام، وتم تكون تلك اللجنة من أجل تولي كافة الأمور الخاصة بقطاع كرة القدم.

س: من هم اللاعبين الذين تنتهى عقودهم داخل فريق الزمالك بنهاية الموسم؟

ج: تنتهى عقود كلاً من أحمد مصطفى زيزو، وعبد الله السعيد، وعمر جابر، ومحمود حمدى الونش، والتونسى حمزة المثلوثى الذى تعرض لإصابة بقطع فى الرباط الصليبى.

س: هل بدأت اللجنة التفاوض مع اللاعبين لتجديد تعاقدهم؟

ج: بالفعل بدأت لجنة التخطيط التفاوض مع اللاعبين الذين تنتهى عقودهم لحسم ملف التجديد، وحرصت اللجنة على أن يكون التفاوض مع عبد الله السعيد هو بداية الملف، مع تأجيل التفاوض مع زيزو للنهاية.

س: ماهو عرض الزمالك لعبد الله السعيد لتجديد تعاقده؟

ج: يرغب عبد الله السعيد فى تقاضى 25 مليون جنيه فى الموسم الواحد، كما تنوي لجنة التخطيط بنادى الزمالك فى تأمين اللاعب بعقد يمتد لموسمين، على أن يكون الموسم الثانى اختياريا للاعب والنادى، بحيث يتم تفعيله بموافقة الطرفين، خاصة فى ظل تقدم اللاعب فى العمر، ووجود إمكانية بعدم القدرة على العطاء فى الموسم الثانى.

واستقر مسئولو نادى الزمالك على ترضية عبد الله السعيد نجم الفريق مالياً خاصة بعد تمسك اللاعب بتجديد عقده مع النادى الأبيض ورفض العرض الليبى الذى تلقاه فى الفترة الماضية ووصلت قيمته إلى مليون دولار.

س: وماذا عن ملف تجديد عمر جابر والونش؟

ج: نفس الحال ينطبق على عمر جابر الذى رحب بتجديد عقده مع نادى الزمالك، حيث يرغب اللاعب في تقاضى 18 مليون جنيه في الموسم الواحد، وكذلك محمود الونش حيث بات الثنائي قاب قوسين أو أدنى من تجديد عقودهما.

س: ماهو سبب تأخر تجديد عقد زيزو؟

ج: تتمثل العقبة الوحيدة أمام لجنة تخطيط نادى الزمالك في ملف تجديد العقود في اللاعب أحمد مصطفى "زيزو" الذى لا يمانع تجديد عقده والاستمرار داخل القلعة البيضاء ولكن هناك بعض الخلاف على الأمور المالية والأرقام التي يتقاضاها اللاعب،حيث من المقرر أن تتواصل اللجنة مع والد اللاعب ووكيله فى نفس الوقت لتقريب وجهات النظر.