شكرا لقرائتكم خبر عن بيسيرو يطالب لاعبى الزمالك باستغلال فرصة العودة للمنافسة على الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، من لاعبي الفريق العمل علي استغلال فرصة العودة للمنافسة في مسابقة الدوري بعد حصد ثلاث نقاط عقب انسحاب الأهلي من القمة 130.

وشدد بيسيرو علي لاعبي الزمالك بضرورة العمل علي استغلال تلك الفرصة وخاصة بعد تعثر بيراميدز متصدر الجدول بتعادله مع المصري البورسعيدي ليفقد نقطتين في الصراع علي اللقاب.

وأكد بيسيرو للاعبي الزمالك ضرورة التركيز في المرحلة المقبلة حيث ستكون مرحلة الحسم، ومن ثم التتويج بلقب الدوري او الوصول لوصافة الترتيب ليضمن الفارس الأبيض المشاركة في دوري ابطال افريقيا بالموسم المقبل بعد غياب طويل.

يستعد الزمالك لمواجهة سموحة في ربع نهائي كأس مصر في اللقاء المقرر لها التاسعة والنصف من مساء غدا السبت باستاد القاهرة.