شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يشكر جماهيره بعد الانتصار على الطلائع في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

أصدر النادى الاسماعيلى عبر موقعه الرسمي بيان وجه خلاله الشكر لجماهيره بعد الفوز على طلائع الجيش بهدف نظيف أمس، الخميس، بالمرحلة الأولى لتفادى الهبوط ببطولة الدوري



وجاء نص البيان :"يتقدم مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، بخالص الشكر والتقدير لجماهيرنا الوفية التي تمثل درع وسيف النادي على مدار تاريخه ، ويؤكد المجلس أنه لا خوف على الإسماعيلي، في ظل الدعم الكبير الذي يحصل عليه النادي، من أوفى جماهير بالعالم.

كما يتقدم مجلس الإسماعيلي بالشكر، لكل من ساهم في ترحال الجماهير التاريخي، خلال مباراة طلائع الجيش، على رأسهم النائب حماد موسى، أمين عام حزب مستقبل وطن، ونائب رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي السابق، بالإضافة إلى الحاج حسن أبو المجد، والمهندس محمد سعيد البعلي والحاج بسام فهمي.