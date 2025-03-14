شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ساعات من إعلانها ..تعرف على عقوبة الانسحاب في مباريات الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يترقب الوسط الرياضي المصري إعلان لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة خلال الساعات المقبلة قرارات مباراة الأهلي والزمالك التي كان مٌقرراً لها مساء الثلاثاء الماضي بإستاد القاهرة ولم يحضرها الأهلي إعتراضاً على إسناد المباراة لطاقم تحكيم مصري .

الحديث مازال مُستمراً في الشارع الكروي المصري عن انسحاب النادى الأهلى أمام الزمالك في الجولة الأولى من الدورى المصرى، بعد تمسكه بتعيين حكام أجانب لإدارة القمة، إلا أن المباراة لم تؤجل وحضر الزمالك وطاقم الحكام المصرى بقيادة محمود بسيونى الذى أنهى المباراة لعدم حضور الأهلى.

وينتظر الأهلي، قراراً من رابطة الأندية خلال الساعات المقبلة، لمعرفة موقفه من المباراة، حيث أصدر الأهلي بيانا رسميا يهدد بـ الانسحاب من بطولة الدوري حال عدم استجابة اتحاد الكرة لطلبه.

وفقا للائحة فأن عقوبات الإنسحاب هي :

ـ اعتبار الفريق المنسحب مهزوما في هذه المباراة 3-0.

- خصم ثلاث نقاط من رصيد الفريق المنسحب بخلاف المباراة التي اعتبر فيها مهزوما ويعاد ترتيب الفريق ضمن جدول المسابقة.