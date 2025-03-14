شكرا لقرائتكم خبر عن رقم وحكاية.. 14 دوري يزين دولاب بطولات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

تمتلك الأرقام لغة واقعية لا تعرف المجاملة، حيث تعكس إنجازاً ونجاحاً لصاحبه، أو تكشف عن قصور وتراجع، وفي الرياضة المصرية التي تزخر بشكل عام بالعديد من المعلومات الرقمية، نجد العديد من الحقائق المختلفة، بعضها يندرج تحت خانة الإنجازات والبعض الآخر تحت خانة الإخفاقات نرصدها على مدار حلقات مختلفة خلال شهر رمضان المبارك.

وحكاية اليوم ترصد رقماً مميزاً لنادي الزمالك، ثاني أكثر الأندية المصرية تتويجاً ببطولة الدوري، بعدما حصد على مدار تاريخ مشاركته في المسابقة المحلية 14 لقباً.

1ـ 1959/1960

توج الزمالك بعد أن خاض 18 مباراة فاز فى 12 مباراة وتعادل فى 4 وخسر اثنتان وحصل الترسانة على الوصافة والاهلى ثالثا وحصل حمدى عبد الفتاح على لقب الهداف.

2ـ 1964/1963

كانت الفرق تنقسم إلى مجموعة أ و ب ، الترسانة تصدر المجموعة الأولى والزمالك المجموعة الثانية ، واقيمت دورة تحديد البطل فاز الزمالك 4/2 فى المباراة الأولى و 3/1 فى المباراة الثانية وحصل مصطفى رياض على لقب هداف الدور.

3ـ 1964/1965

توج الزمالك بعد تصدر البطولة برصيد 35 نقطة يليه الإسماعيلى 28 نقطة ثم الترسانة 27 نقطة، وحصل حسن الشاذلى على لقب هداف البطولة.

4ـ 1977/1978

احتل الأبيض المركز الأول برصيد 41 نقطة بالتساوي مع الأهلى فى النقاط وتوج باللقب بفارق الأهداف، وحصل محمود الخطيب على لقب الهداف.

5ـ 1983/1984

حصل الزمالك على اللقب برصيد 36 نقطة وتأهل لكأس افريقيا للأندية أبطال الدورى، وحل الاهلى فى الوصافة برصيد 34 نقطة وتأهل لكأس افريقيا للأندية أبطال الكؤوس، وحصل ايمن شوقى على لقب الهداف.

6ـ 1987/1988

حصل الزمالك والاهلى على نفس عدد النقاط ب 53 نقطة و توج الابيض باللقب لفارق الأهداف بين الفريقين، وحصل على لقب الهداف جمال عبد الحميد.

7ـ 1991/1992

تصدر الزمالك البطولة بعد أن جمع 40 نقطة يليه الإسماعيلى 37 ثم غزل المحلة 33 نقطة، و تأهل الزمالك لكأس افريقيا للأندية أبطال الدورى، وحصل احمد الكأس على لقب الهداف.

8ـ 1992/1993

حصد الزمالك 45 نقطة بفارق 6 نقاط عن الأهلى الذى جمع 39 نقطة، وحصل احمد الكأس على لقب الهداف.

9ـ 2000/2001

توج الزمالك بلقبه التاسع ، وحل فر المركز الثانى النادى الأهلى يليه المصرى البورسعيدى ،ووقتها كان هداف البطولة هو طارق السعيد.

10ـ 2002/2003

حقق الزمالك اللقب بفارق نقطة واحدة عن الاهلى حيث حصل الأبيض على 67 نقطة مقابل 66 للأحمر وشارك الفريقان فى دورى أبطال افريقيا، وكان الهداف هو أحمد بلال.

11ـ 2003/2004

توج الزمالك بالدورى للموسم الثانى على التوالى برصيد 68 نقطة وبفارق 9 نقاط عن الأهلى صاحب ال 59 نقطة، وحصل على لقب الهداف عبد الحليم علي.

12ـ 2014/2015

توج الابيض ببطولة الدورى برصيد 86 نقطة، مقابل 78 للاهلى الذى جاء فى الوصافة، وحصل باسم مرسى على لقب الهداف باسم مرسى برصيد 20 هدفا.

13ـ 2020/2021

حقق الزمالك اللقب الموسم الماضى بعد أن وصل للنقطة 80 مقابل 76 للاهلى، وحصل محمد شريف على لقب الهداف هذا الموسم.

14ـ 2021/2022

توج الزمالك باللقب بعد حصد 77 نقطة، متفوقاً على بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 71 نقطة، وحل الأهلي في المركز الثالث برصيد 70 نقطة.