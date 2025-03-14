شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجهز مقدم تعاقد زيزو قبل عقد جلسة التجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، ولجنة التخطيط علي تجهيز مقدم التعاقد لـ أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الكروي الأول، قبل عقد جلسة التفاوض علي تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وتأكدت لجنة التخطيط بنادي الزمالك من عدم توقيع "زيزو" لأي ناد اخر خلال الفترة الحالية، مع وجود مفاوضات جادة من العديد من الأندية المصرية والخليجية لضمه في الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرغب مسئولي الزمالك فى تجهيز مقدم تعاقد زيزو حتي تكون جلسة التفاوض علي تجديد تعاقده "جلسة مثمرة" ويتم انهاء الملف بشكل سريع وحاسم.

ومن المنتظر أن تحدد لجنة التخطيط موعد لعقد جلسة مع والد زيزو للتفاوض حول تجديد تعاقده، الا ان لجنة التخطيط ترغب في حسم ملفات تجديد باقي لاعبي الفريق في مقدمتهم عبد الله السعيد وعمر جابر ومحمود الونش قبل فتح خط التفاوض مع زيزو.