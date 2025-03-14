شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رؤية الأهلي لملف تمديد وتعديل عقود بعض لاعبي الفريق والان مع تفاصيل الخبر

يسعى مسئولو النادي الأهلي لمناقشة عدة ملفات خاصة بفريق الكرة خلال الفترة المقبلة منها تعديدل وتمديد عقود بعض لاعبي الفريق في مقدمتهم ، مصطفى شوبير حارس الفريق الذي ينتهي في صيف 2026.

ويرغب الأهلي في مناقشة ملف تمديد وتعديل عقود بعض اللاعبين الذين يرغب النادي في الإبقاء عليهم أطول مدة ممكنة وفي مقدمتهم، إمام عاشور ومصطفى شوبير ومروان عطية.

لكن إدارة الأهلي تتطلع لحسم ملف تجديد عقود اللاعبين التي تنتهي بنهاية الموسم الجاري أولاً قبل أن تبد مناقشة ملف التمديد والتعديل ، حيث تنتهي عقود كلاً من، محمد الشناوي وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وعمرو السولية وعلي معلول وأكرم توفيق بنهاية الموسم الجاري.

ويرغب الأهلي في تجديد عقود الثلاثي، الشناوي وربيعة وياسر، فيما يبدو موقف السولية غامضاً أما علي معلول فتتجه النية لتوجيه الشكر له بنهاية الموسم وفيما يتعلق بأكرم توفيق فقد أغلق النادي باب التفاوض معه بعد التأكد من توقيعه لنادي الشمال القطري.