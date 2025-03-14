الأمير وليام يكشف عن الخرافات المتعلقة بتشجيعه أستون فيلا

الرياص - اسماء السيد - لندن : كشف الأمير وليام الجمعة انه من مشجعي فريق أستون فيلا المؤمنين بالخرافات، لدرجة انه ينقل أطفاله من مكان إلى آخر في أنحاء منزله خلال المباريات، لتغيير حظ فريقه.

وأقر الأمير وليام (42 عاما)، الإبن البكر للملك تشارلز الثالث وولي عهد العرش البريطاني، انه غالبا ما ينشر آراءه حول كرة القدم على منتديات المشجعين من دون الكشف عن هويته.

قال لصحيفة "ذا صن": "إذا كنت في المنزل وحدي مع الأطفال، ربما لا أتناول جعة ما قبل المباراة، لكن لدي بعض الخرافات حول مكان جلوسي عندما أشاهدهم".

تابع "إذا لم يكن (وضعنا) جيدا، أبدأ بالدوران في المنزل وأضع الأطفال في أمكنة مختلفة، على أمل أن يغير ذلك حظنا".

وكان الأمير وليام الأربعاء في ملعب فيلا بارك لمتابعة رجال المدرب الإسباني أوناي إيمري يتأهلون إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بالفوز على بروج البلجيكي 3 0، بعد فوزهم أيضا ذهابا 3 1.

قال إنه أصبح مشجعا لفريق مدينة برمنغهام، بعد أن كان يصطحبه أصدقاء العائلة إلى المباريات عندما كان أصغر سنا "مع الصداقة بين المشجعين، الهتافات والغناء، شعرت باني أنتمي إلى هذا المكان".

تابع في حديثه ان بروز الهواتف الذكية زاد من اهتمامه "نشأت وأنا أتابع (تيليتكست) سيفاكس على التلفزيون أو الصفحات الأخيرة من الجرائد، وإذا لم تكن بين يديك انذاك، تكون بعيدا عن كل ما هو جديد".