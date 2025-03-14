شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يكلف علاء نبيل برئاسة بعثة منتخب الشباب فى قطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة تكليف علاء نبيل المدير الفنى للاتحاد برئاسة بعثة منتخب الشباب فى قطر، حيث يخوض الفراعنة الصغار دورة ودية دولية استعدادا لأمم أفريقيا.

ويتوجه المنتخب الوطنى للشباب تحت 20 سنة بقيادة أسامة نبيه إلى قطر، الأحد المقبل، للمشاركة فى بطولة ودية هناك تضم منتخبات قطر وكرواتيا والإمارات خلال الفترة من 16 إلى 26 من الشهر الجارى، وذلك فى إطار الاستعداد لخوض نهائيات بطولة أفريقيا تحت 20 سنة التى تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 26 أبريل إلى 18 مايو المقبلين ويتأهل منها 4 منتخبات إلى نهائيات كأس العالم بتشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر بمشاركة 24 منتخبًا.

ويبدأ المنتخب مبارياته الثلاث فى الدورة بمواجهة المنتخب القطرى يوم 19 ثم كرواتيا يوم 22، ويختتم مبارياته باللعب مع نظيره الإماراتى يوم 26 قبل العودة إلى القاهرة في اليوم التالي.

وأكد أسامة نبيه المدير الفني للمنتخب أن بطولة قطر الودية فرصة جيدة لمشاهدة اللاعبين تحت ضغط المباريات الودية القوية التى تتخذ الصبغة الرسمية وستكون فرصة لتجربة بعض الخطط الفنية وتحديد مدى جاهزية اللاعبين واستيعابهم للتعليمات والوقوف على مستواهم الفنى والبدنى مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على مجموعة اللاعبين المرشحين للتواجد في قائمة البطولة والذين سيتم اختيارهم وفقًا لمستواهم الفنى والبدنى ومدى جاهزية كل منهم وقدرته على استيعاب وتنفيذ أفكار الجهاز الفنى، مشيرًا إلى أن الفريق لديه قاعدة تضم 40 لاعبًا تم الاستقرار عليهم.