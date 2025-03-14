شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نجم لعب للقطبين.. صبرى رحيل ترك الزمالك ليصنع مجدا جديدا مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

هناك العديد من النجوم الذين لعبوا فى صفوف الأهلى والزمالك وصنعوا معهما تاريخا كبيرا، وأصبحوا من نجوم الكرة المصرية، ولكن هناك البعض الذى اختار أن يلعب بقميص قطبى الكرة المصرية معاً، ويخوض تحديا مختلفا من نزع الفانلة البيضاء وارتداء الحمراء أو العكس، وما يترتب عليه من ردة فعل قوية في الشارع الرياضي وغضب من جمهور ناديه القديم بسبب قراره اللعب لغريمه التقليدي.

على مدار شهر "رمضان الكريم" نتناول بشكل يومى حكاية نجم كروى، اختار أن يلعب للقطبين، وقبل خوض مغامرة الهجوم المتوقع من جماهير ناديه القديم وكيف تأقلم على الوضع الجديد والتحدى الذى جعله فى مرمى الهجوم والانتقادات من جماهير ناديه، وفي نفس الوقت كيف تحول من لاعب غير مرغوب فيه من جمهور ناديه القديم إلى لاعب يلقى كل الدعم من نفس الجمهور.

حكاية اليوم عن صبري رحيل لاعب الأهي والزمالك السابق، والذي بدأ مسيرته في الكرة مع المقاصة، قبل أن ينضم إلى الزمالك، وبعد تلقي عرض من الأهلي رفض تجديد عقده واختار الانضمام للغريم التقليدي الأهلي واستمر معه فترة قبل أن يرحل ويخوض عدة تجارب أبرزها مع الاتحاد السكندري والجونة.

صبري اختار الرحيل عن الزمالك في عز أزماته المادية وحالة عدم الاستقرار ليصنع مجدا جديدا مع الأهلي ويساهم معه في تحقيق العديد من البطولة، حيث انضم صبري رحيل للأهلي بعد نهاية عقده مع الزمالك في 2013 وفاز بالدوري 4 مرات والكونفيدرالية الأفريقية مرة والسوبر المصري 3 مرات وكأس مصر مرة.

صبرى رحيل من مواليد 2 أكتوبر عام 1987 بقرية سنهور البحرية بمحافظة الفيوم، وسبق له أن لعب فى صفوف المقاصة وانتقل منه للزمالك ثم أخيرا الأهلي.