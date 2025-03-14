شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أزمة مباراة القمة.. الزمالك يضرب 3 عصافير بحجر واحد والان مع تفاصيل الخبر

حصل فريق الزمالك على العديد من الإيجابيات بعد أزمة مباراة القمة، التى شهدتها الكرة المصرية بعد عدم ذهاب الأهلى للقاء الذى كان من المقرر له مساء الثلاثاء الماضى ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة النهائية للدوري.

ويسلط الخليج 365 الضوء في السطور التالية على أبرز الإيجابيات التي حصل عليها نادى الزمالك من نقاط مباراة القمة..

الحصول على نقاط المباراة الثلاثة

يأتي على رأس الإيجابيات حصول الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على نقاط المباراة الثلاثة وذلك حسب نص اللائحة التي تؤكد اعتبار الأهلى مهزوم اعتبارياً، وذلك دون أن يكلف الفريق الأبيض نقطة عناء أو تعب في الملعب.

إراحة اللاعبين وتوفير الجهد البدنى

حصل الزمالك على ميزة إضافية بحصول لاعبيه على راحة وتجنب مشقة الإجهاد البدنى طوال الـ90 دقيقة للمباراة، خاصة أن هذا الأمر سيصب في مصلحته قبل مواجهة سموحة في المباراة المقرر لها يوم السبت المقبل ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس مصر.

إحياء آمال الفريق في المنافسة على الدورى

نقاط مباراة القمة ستعيد آمال فريق الزمالك من جديد في المنافسة على لقب الدورى أو حتى حجز المركز الثانى على أقصى تقدير من أجل العودة إلى المشاركة في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل بعد غياب.