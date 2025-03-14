شكرا لقرائتكم خبر عن خليك رياضى.. تمرين مهم يحافظ على صحتك فى شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من الضرورى الحفاظ على النشاط البدنى وممارسة التمارين الرياضية للبقاء فى صحة جيدة أثناء الصيام، ويمكن أن يساعدك دمج التمارين البسيطة والسهلة فى روتينك اليومى على البقاء نشطًا، وتعزيز صحتك فى شهر رمضان الكريم.

وتواصل ”الخليج 365” مع محمد عصب، مدرب وخبير التغذية بمنتخب رفع الأثقال، للتعرف على بعض التمارين الرياضية السهلة، والتى يمكنك ممارستها أثناء الصيام.

ويقول محمد عصب إن تمارين المعدة أكثر التمارين شهرة التي تستهدف عضلات البطن بشكل رئيسي، وتمارس في المنزل بسهولة من خلال الاستلقاء على الظهر، ووضع القدمين على الحائط حتى تصبح الركبتان والوركان مثنيتين بزاوية قدرها 90 درجة وارفع رأسك وكتفيك ولتجنب إجهاد رقبتك، اعقِد ذراعيك وضمهما على صدرك بدلاً من وضعهما خلف رأسك وابق على هذه الوضعية لثلاثة أنفاس عميقة ، ثم عُد إلى وضعية البدء وكرِّر التمرين.

وتابع شهر رمضان هذا العام مميز نظراً لأن وقت الصيام قصير 13 ساعة، والجميع يتمكن من التدريبات قبل الصيام، لكن نبتعد عن التدريبات بأحمال قليلة.