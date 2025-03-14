شكرا لقرائتكم خبر عن سيف الجزيرى يقود هجوم الزمالك فى مواجهة سموحة بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك على الدفع بالدولى التونسى سيف الدين الجزيرى، لقيادة هجوم الفريق الأبيض فى مواجهة سموحة فى ربع نهائى كأس مصر، باللقاء المقرر له التاسعة والنصف من مساء السبت باستاد القاهرة الدولى.

وكان بيسيرو قرر الدفع بسيف الجزيرى لقيادة هجوم الزمالك فى مواجهة الأهلى بالدورى، فى المباراة التى كان مقرر لها يوم الثلاثاء الماضى بالجولة الأولى من منافسات الدور الثانى من الدورى، إلا أن انسحاب الأهلى وعدم خوض اللقاء أدى لعدم مشاركة اللاعب.

طالب بيسيرو اللاعبين بضرورة غلق ملف مباراة القمة بالدوري، والتركيز على مواجهة سموحة المقبلة في ظل أهمية اللقاء في مشوار الفريق ببطولة كأس مصر، وشدد المدير الفني في حديثه مع اللاعبين على ضرورة مواصلة التركيز والعمل بجدية خلال الفترة الحالية استعداداً للمباريات المقبلة.

وحرص البرتغالى جوزيه بيسيرو على تجهيز مقاطع فيديو لفريق سموحة، لدراسة نقاط القوة و الضعف بالفريق، وطريقة استحواذه على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته وكذلك الأوراق الرابحة في صفوف الفريق.