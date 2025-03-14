شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواصل المفاوضات لزيادة الجمهور أمام الهلال السوداني والان مع تفاصيل الخبر

يواصل مسئولو النادي الأهلي إتصالاتهم مع الجهات المعنية من أجل زيادة عدد الجمهور في مباراة الهلال السوداني المقرر لها يوم 1 أبريل المقبل باستاد القاهرة، فى ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وحصل مسئولو النادي على موافقة الجهات الأمنية بحضور 30 ألف مُشجع أمام الهلال بعدما سبق وطلبوا الحصول على السعة الكاملة لاستاد القاهرة في المباراة، قبل أن تأتي الموافقة الأمنية بحضور 30 ألف مُشجع للمباراة المرتقبة، لكن إدارة الأهلي ترغب فى زيادة العدد إلى 50 ألف مُشجع، وهناك مفاوضات ومحاولات جارية حالياً مع الجهات المعنية لزيادة الحضور الجماهيري من 30 إلى 50 ألف مُشجع.

وفي وقت سابق، أعلن الهلال أنه سيواجه الأهلي في لقاء العودة على فى ملعب "شيخا بيديا" الموريتاني ، أحد يومي 8 أو 9 أبريل المقبل، ويلعب الفائز من بطلي مصر والسودان مع الفائز من الترجي التونسي وصن داونز الجنوب أفريقي في نصف نهائي البطولة القارية.