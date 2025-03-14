شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى مع الاتصالات والزمالك مع سبورتنج بدورى سوبر السلة والان مع تفاصيل الخبر

تقام اليوم الجمعة، مباريات الجولة الثانية من إياب الدور الأول لدورى سوبر السلة رجال، بالمباريات التي تقام على ملاعب الأندية.

ويلتقى اليوم الأهلى مع الاتصالات، وهليوبوليس مع الجيش، و الاتحاد السكندرى مع الجزيرة، بينما يلتقى الزمالك مع سبورتنج.

ويتصدر الزمالك ترتيب جدول الدورى برصيد 15 نقطة، يليه الاتحاد السكندرى، برصيد 14 نقطة، ثم الاهلى يحل ثالثا بنفس الرصيد، ثم سبورتنج في المركز الرابع 13 نقطة.

يذكر أن الزمالك يلتقى مع الأهلى يوم الاثنين 24 مارس الجارى، في الجولة الخامسة من البطولة.

