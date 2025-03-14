شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يطلب تقريراً عن لاعبي الأهلي في الأجندة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

طلب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تقريراً من محللي الأداء بالفريق عن موقف لاعبي الفريق الدوليين خلال فترة الأجندة الدولية التي سيخوض فيها منتخب مصر مباراتي أثيوبيا وسيراليون يومي 21 و24 مارس الجاري في الجولتين الخامسة والسادسة لتصفيات مونديال 2026.، ويرغب المدير الفني في الوقوف على مستوى لاعبي الأهلي خلال فترة التوقف الدولي الذي سيبدأ بعد أيام.

ومنح كولر لاعبي الفريق راحة حتى يوم الأحد المقبل بعدها سيبدأ الإستعداد للإرتباطات المقبلة وسافر كولر إلى بلاده لقضاء إجازة رفقة أسرته هناك مُستغلاً توقف الدوري.

ويواصل مسئولو النادي الأهلي جلساتهم المُستمرة من أجل بحث تداعيات أزمة مباراة القمة التي كان مُقرراً إقامتها مساء أمس الأول ، الثلاثاء، في الجولة الأولى للمرحلة الثانية لبطولة الدوري ولم يحضرها الأهلي تنفيذاً لقرار مجلس إدارة النادي الذي صدر صباح اليوم ذاته بعدم خوض مباراة القمة إلا بطاقم تحكيم أجنبي.

ويواصل مجلس إدارة الأهلي إتصالاته ومفاوضاته مع الجهات المختلفة بعدما رحّب النادي بتأجيل القمة وإقامتها في أي وقت بشرط إسنادها إلى طاقم تحكيم أجنبي خاصة وإن رابطة الأندية المحترفة أخطرت إتحاد الكرة المصري كتابياً بضرورة إقامة مباراتي الأهلي مع الزمالك والأهلي مع بيراميدز وكذلك لقاء الزمالك مع بيراميدز بطاقم تحكيم أجنبي وهو ما وافق عليه إتحاد الكرة قبل أن يتراجع ويُسند قمة الأهلي والزمالك إلى طاقم تحكيم مصري بقيادة محمود بسيوني لذا لم يذهب الأهلي لإستاد القاهرة فأطلق الحكم صافرته بعد مرور 20 دقيقة من بداية اللقاء مُعلناً النهاية.