شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة أهلاوية.. تسوبيل يقود الأحمر للتتويج بكأس النخبة العربية والان مع تفاصيل الخبر

على مدار التاريخ نجح النادى الأهلي، فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية، وبعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 154 بطولة خلال 117 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست عام 1907

وخلال أيام شهر رمضان الكريم سيحرص ”الخليج 365” على التجول فى دولاب بطولات الاهلى للحديث عن بطولة تلو الأخري.

ففى 5 أبريل 1998 توج الأهلى، بقيادة مدربه الألمانى الجديد آنذاك راينر تسوبيل، بكأس النخبة العربية للمرة الثانية على التوالى والتى استضافها الأفريقى التونسى فى الفترة من "1 أبريل حتى 5 أبريل 1998"، بمشاركة كل من الأفريقى التونسى، والأهلى المصرى، والشباب السعودى، ومولودية وهران الجزائرى.

وحسم الأهلى اللقب بعد فوزه فى الجولة الختامية على حساب مولودية وهران الجزائرى باستاد المنزه بهدفين دون رد سجلهما فيليكس أبواجى فى الدقيقة "42"، واضاف هادى خشبة من ضربة جزاء أحتسبها الدولى المغربى سعيد بلقولة الهدف الثانى فى الدقيقة الأولى من وقت المحتسب بدلا من الضائع..

مثل الأهلى فى هذه المباراة بقيادة المدير الفنى الألمانى راينر تسوبيل :عصام الحضرى، سمير كمونة، مشير حنفى، محمد يوسف، إبراهيم حسن، سيد عبدالحفيظ، هادى خشبة، أسامة عرابى "كابتن الفريق"،ياسر ريان، على ماهر، وفيليكس أبواجى، وشارك كل من محمد ثابت صاروخ بدلا من ياسر ريان فى شوط المباراة الثانى، وضمت القائمة المتوجة كلا من مصطفى كمال، حسام حسن، مجدى طلبة، أحمد كشرى، محمد شرف، أحمد نخلة، وغيرهم.

وتوج النادى الأهلى ببطولة أبطال الكئوس العربية فى نسختها عام 1995 والتى نظمها النادى الأهلى بالقاهرة

البطولة العربية للأندية أبطال الدورى 1996 كانت ثانى ألقاب النادى الأهلى فى النسخة التى أقيمت بالقاهرة .

بطولة النخبة العربية ” السوبر ” فى نسخة 1997 والتى أقيمت بالمغرب .

وإجمالا توج الاهلى بـ154 بطولة هي 44 بطولة دورى عام، و39 لقبا ببطولة كأس مصر، 15 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.



ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الأهلى بـ12 لقبا لدورى الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 – 2023 – 2024)



وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ26 لقبا قاريا حتى الآن.



وعربياً، فاز الأهلي بالبطولة العربية لأبطال الدوري مرة واحدة، وبالبطولة العربية لأبطال الكئوس مرة واحدة، وبكأس النخبة العربية مرتين، وتوج المارد الأحمر بطلا لكأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادى مرة في تاريخه.



هذا بخلاف فوز الأهلي بأربعة ميداليات برونزية في بطولة كأس العالم للأندية.