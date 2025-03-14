شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئو اليد أمام البرتغال وديا استعدادا للمونديال والان مع تفاصيل الخبر

يواجه منتخب ناشئين كرة اليد مواليد 2006 نظيره البرتغال وديا اليوم الجمعة ، استعدادًا لخوض بطولة العالم المقرر تنظيمها في مصر خلال شهر أغسطس المقبل.

وخسر منتخب ناشئين لليد في ودية إسبانيا أول أمس الأربعاء بنتيجة 36-33 ويلتقي منتخب الناشئين مع البرتغال فى 3 وديات أيام 14 و 15 و16 مارس.

وضمت قائمة منتخب الناشئين كلا من: يوسف عبد الهادي - عمار محمد صلاح - عبد الملك محمود - عمر مصطفي بركة - أحمد محمد رمضان - أحمد حلمي مصبح - يحيى نادر الكردي - عادل أحمد سعد - حمزة وليد المرسي - يوسف عبد الغني - محمود شوبكي - محمد عدلان - يوسف عمرو - سيف الدين جلال - زياد أحمد محمد - حسين أبو العلا - كريم حمدي.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الناشئين طارق محروس المدير الفني - مهند السحيلي المدرب العام - محمد سراج مدرب حراس المرمى - مازن محمد المدير الإداري - مصطفى محمد أخصائي العلاج الطبيعي.