الامارات | معاشو: فترة «قبل الإفطار» مثالية للاعبي كرة اليد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد اللاعب الجزائري، عبدالجليل معاشو، المقيد ضمن فئة اللاعب المقيم في فريق الوصل لكرة اليد، أهمية توزيع المجهود البدني المتدرج لتدريبات لاعبي اليد، على مرحلتَي ما قبل الإفطار وما بعده خلال شهر رمضان المبارك.

وقال معاشو لـ «الإمارات اليوم»: «فترة ما قبل الإفطار مثالية للرياضيين بصورة عامة، وللاعبي كرة اليد على وجه التحديد، للحصول على ساعة من التدريبات الخفيفة المتنوعة، سواء تمارين الإحماء التي تُعيد حالة النشاط البدني بعد فترة طويلة من الصوم، أو الجُمُل التكتيكية للفريق التي تجنب الجسم التعرض للإجهاد».

وأوضح: «توزيع المجهود البدني المتدرّج للتدريبات بين فترتي ما قبل الإفطار وما بعده من الأمور الصحية التي يجب أن يركز عليها لاعب كرة اليد خلال الشهر الفضيل، خصوصاً أن ساعة من التدريبات قبل الإفطار تسهم في خفض معدل ساعات التدريب الأساسية المسائية».

وأضاف: «الرياضيون بصورة عامة قادرون على استثمار ساعة قبل الإفطار لتمارين الركض الخفيف أو الدرّاجات الهوائية والأنشطة المتنوعة، إلا أن رياضيي الألعاب الجماعية في الأندية، في الأغلب مقيدون بصورة عامة ببرامج متوافقة مع رؤية الأجهزة التدريبية».

وعن النمط الغذائي المفضل عند لاعبي اليد بصورة عامة، قال معاشو: «الابتعاد عن الإفراط في وجبة الإفطار، والاكتفاء بمكونات خفيفة غنية مثل التمر واللبن والسلطات، تُجنب الرياضي الدخول بحالة الخمول، وتمنحه قدراً كافياً من الطاقة للتوجه إلى التدريبات المسائية أو المباريات في الشهر الفضيل بكامل نشاطه، على أن تكون الوجبة الأساسية في فترة ما بعد التدريبات أو المباريات، وتتنوع فيها القيمة الغذائية من حيث اللحوم الحمراء، والبروتينات التي تساعد عضلات لاعب كرة اليد على دخول الالتحامات القوية».

وتابع: «الشهر الفضيل مساحة روحانية وعائلية، إلا أن الرياضي عليه الابتعاد عن المأكولات الدسمة، والتركيز على القيمة الغذائية، سواء للأسماك أو اللحوم الحمراء والبيضاء، بجانب التركيز على السوائل التي يجب أخذها بوفرة وإنما على فترات، وصولاً إلى فترة السحور التي يجب الاقتصار خلالها للرياضيين على السلطات وأنماط الغذاء التي تضمن مد الجسم بالطاقة».

وأشار معاشو إلى الأهمية التي توليها الاتحادات في وضع برامج مبارياتها خلال الشهر الفضيل، وقال: «يحسب لاتحاد اليد، الأخذ بعين الاعتبار عدم وضع مباريات خلال الأسبوع الأول من الشهر الفضيل، حتى يتمكن اللاعبون بصورة عامة من التأقلم».

يذكر أن معاشو (31 عاماً) من نجوم كرة اليد، وحصل على لقب هداف الدوري، وبدأ مشواره في المراحل السنية لفريق الوصل ثم احترف مع دبا الحصن والنصر قبل أن يعود مجدداً إلى نادي الوصل منذ بداية الموسم، بعد غياب أربعة مواسم.

عبدالجليل معاشو:

. توزيع المجهود البدني المتدرّج للتدريبات، بين فترتَي ما قبل الإفطار وما بعده، من الأمور الصحية.

. رياضيو الألعاب الجماعية مقيدون في الأغلب ببرامج متوافقة مع رؤية الأجهزة التدريبية.