الامارات | الأحبابي والراشدي يحصدان ذهب الدراجات في «تحدي حفيت»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتضن مضمار العين «كلاسيك» للدراجات الهوائية منافسات الأدوار النهائية لسباق الدراجات اليدوية والهوائية لأصحاب الهمم، وذلك ضمن فعاليات تحدي حفيت الرياضي في يومه الثامن، وسط أجواء حماسية.

وجرت المنافسات بحضور مدير عام بلدية مدينة العين، راشد المنعي، ورئيس اللجنة العليا المنظمة لتحدي حفيت، سالم بن حضيرم الكتبي.

وفي سباق الدراجات اليدوية لفئة الإعاقة الحركية، توّج عايض الأحبابي بالمركز الأول، بينما حلّ سعيد الظاهري وصيفاً في المركز الثاني، وجاء عبدالله الهاشمي ثالثاً.

أما في سباق الدراجات الهوائية لفئة الإعاقة الذهنية، فقد انتزع سعيد الراشدي المركز الأول، يليه خالد المنعي في المركز الثاني، وعلي الحضرمي ثالثاً.

من جانبه، أكد مدير نادي العين لأصحاب الهمم سيف النعيمي، أن تحدي حفيت الرياضي أحدث نقلة نوعية في مفهوم الرياضة المجتمعية، مشيداً بالإقبال الكبير على الحدث. وقال في تصريحات صحافية: «لم أشهد من قبل تفاعلاً رياضياً مجتمعياً بهذه القوة في المنطقة، حيث جمع بين مختلف فئات المجتمع في أجواء تنافسية ملهمة، خصوصاً في هذا الشهر المبارك».

وأعرب الفائز بسباق الدراجات اليدوية لفئة الإعاقة الحركية عايض الأحبابي عن سعادته بالفوز، قائلاً: «كانت أجواء السباق رائعة، والمنافسة ممتعة، والمسار مميز»، من جانبه تُوّج فريق حي زاخر بلقب بطولة الفوت فولي (كرة التنس البرازيلي)، بعد مباراة قوية أمام فريق شعاب الأشخر الذي حلّ وصيفاً.