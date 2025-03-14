الامارات | «مكتب الشؤون الخاصة» يبلغ ربع نهائي كأس منصور بن زايد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بلغ فريق مكتب الشؤون الخاصة ربع نهائي كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2025، بعد فوزه على فريق مكتب البعثات الدراسية بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما، أول من أمس، على ملعب فندق قصر الإمارات في أبوظبي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية.

وأصبح فريق مكتب الشؤون الخاصة سادس المتأهلين لدور الثمانية، بعد فرق مدارس الإمارات الوطنية، والأرشيف والمكتبة الوطنية من المجموعة الأولى، إضافة إلى مكتب الأمين العام من الثانية، وبالنسبة للمجموعة الثالثة تأهل كل من دائرة القضاء وقطاع الشؤون المالية والمشتريات، على أن يتحدد اليوم المتأهلين من المجموعة الرابعة.

ودخل فريق مكتب الشؤون الخاصة مباراته أمام مكتب البعثات الدراسية بفرصة الفوز فقط، وتمكن من تحقيق النقاط الثلاث وخطف بطاقة التأهل عن طريق ثنائية مهاجمه محمد أمين.

ولحساب المجموعة ذاتها، عزز «مكتب الأمين العام» صدارته بعد فوزه على «مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء» بهدف أحرزه لاعب الوصل السابق، البرازيلي إلتون خوسيه.

وبنتائج، أول من أمس، حسم «مكتب الأمين العام» صدارة المجموعة الثانية بتسع نقاط، فيما نال «مكتب الشؤون الخاصة» ورقة التأهل الثانية (أربع نقاط)، بينما ودع البطولة كل من «مكتب البعثات الدراسية» (ثلاث نقاط)، و«مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء» (نقطة واحدة).

قرعة «ربع النهائي» تُسحب اليوم

تسحب اليوم قرعة ربع نهائي البطولة بعد نهاية الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة، التي لم يتحدد مصيرها بعد، إذ تتنافس ثلاثة فرق على التأهل، وهي بطل النسخة الماضية «مكتب الشؤون القانونية» (أربع نقاط) و«مكتب شؤون المواطنين والمجتمع» (أربع نقاط)، و«قطاع المشاريع الهندسية والفنية» (ثلاث نقاط).

وسيلاقي فريق مكتب الشؤون القانونية فريق قطاع المشاريع الهندسية والفنية، بينما يلعب فريق مكتب شؤون المواطنين والمجتمع مع فريق قطاع الخدمات المساندة الذي يخوض مباراته الأخيرة في البطولة بعدما خسر أول جولتين. واعتمدت اللجنة المنظمة للنسخة الـ12 نظام القرعة للفرق المتأهلة لدور الثمانية ونصف النهائي أيضاً.

وستُقام الأدوار الإقصائية، الأسبوع المقبل، إذ تلعب المباريات الأربع لدور الثمانية، مساء الأحد، على أن يُقام نصف النهائي يوم الثلاثاء، وسيكون النهائي ومباراة تحديد صاحب المركز الثالث يوم الخميس المقبل.