شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية حارس.. (حسن مختار) حارس الإسماعيلى التاريخى الحائز على أول بطولة أفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نتناول خلال شهر رمضان قصصا وحكايات حراس المرمى الكبار الذين أثروا فى حياتنا الكروية، وأصبحوا أساطير كروية، نظرا للأرقام القياسية التى خاضوا بها مبارياتهم، سواء مع أنديتهم أو مع المنتخب الوطنى.

المولد : 26 يناير 1944 بمدينة بورسعيد.

بدايته: بدأ حسن مختار مسيرته الكروية في نادي القناة عام 1962، وساهم معهم في الصعود إلى الدوري المصري الممتاز عام 1967، لينتقل بعدها إلى الاتحاد الليبي عام 1967 بسبب النكسة؛ لكنه سُرعان ما عاد إلى الدوري المصري من بوابة الاسماعيلي.

انتقل حسن مختار لصفوف الدراويش وساهم في حماية الشباك طيلة 6 سنوات حقق معهم العديد من البطولات أبرزها كأس الكؤوس الأفريقية عام 1969 وكانت أول بطولة في تاريخ الأندية المصرية على مستوى القارة.

المشاركة مع المنتخبات: شارك حسن مختار مع المنتخب المصري في تلك الفترة، لينتقل بعدها إلى المنتخب القطري في صفقة كروية، حيث تم الاتفاق بين حسن مختار والاتحاد القطري لكرة القدم، بأن يلعب حسن مختار رفقة المنتخب القطري مقابل الجنسية القطرية المزدوجة، ولأن بطولة الخليج العربي لم تَكُن ضمن أرشيف الفيفا، فمسألة لعب حسن مختار لم تكُن صعبة، واستطاع حسن مختار تحقيق الميدالية البرونزية في البطولة، ومنذ ذلك الحين أصبح اللاعب الوحيد الذي يمثل منتخبين عربيين في مسيرته الدولية، ليعود مرة أخرى إلى مصر ويعلن اعتزاله اللعب نهائياً.

الوفاة: توفى حسن مختار يوم السبت الموافق 5 مارس 2016 عن 70 عامًا.