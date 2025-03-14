شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يبدأ استعداداته لمواجهة زد بكأس الرابطة بعد انتهاء الراحة والان مع تفاصيل الخبر

يعود اليوم الجمعة، فريق الكرة الأول بالنادي المصري، إلى استئناف تدريباته عقب انتهاء الراحة التي منحها التونسي أنيس بوجلبان مدرب الفريق للاعبين، عقب نهاية مباراة الأربعاء الماضي والتي جمعت بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق بيراميدز بالجولة الأولى من المرحلة الثانية لدوري نايل والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويستعد المصري لمباراته بالجولة الأولى من كأس الرابطة والتي تجمعه بنظيره فريق زد والمقرر إقامتها في التاسعة مساء الأربعاء المقبل الموافق التاسع عشر من مارس الجاري على ستاد السويس الجديد.

رفع المصري البورسعيدي رصيده إلى 31 نقطة خلال، ويسيطر على المركز الرابع فى المربع الذهبي، بعدما خاض 18 مباراة ، فاز خلالهم في 8 مباريات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 3 مواجهات، وسجل لاعبو المصري 17 هدفاً واستقبلت شباكهم 11 آخرين.