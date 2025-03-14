شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يخوض 3 تدريبات فى القاهرة قبل السفر للمغرب لمواجهة إثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن خوض 3 تدريبات في القاهرة قبل السفر للمغرب لمواجهة إثيوبيا يوم 21 مارس الجاري، في الجولة الخامسة من تصفيات المونديال.

ويدخل منتخب مصر معسكره يوم 16 شهر مارس استعدادا لمباراتى إثيوبيا وسيراليون المقرر لهما يومى 21 و25 مارس الجارى، ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ويتواجد منتخب مصر فى المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، مع منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون وجيبوتى.

ويتصدر منتخب مصر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادل وحيد.

ويلتقى منتخب مصر نظيره إثيوبيا عند تمام الساعة 11 مساء يوم 21 مارس بالمغرب، بينما يلتقي سيراليون عند تمام الساعة 9 مساء يوم 25 من الشهر نفسه بالقاهرة.