شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والزمالك في انطلاق بلاي أوف نهائي دوري سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريقا سيدات الكرة الطائرة بالأهلى والزمالك لخوض أول مواجهات بلاي أوف نهائي دوري السيدات الممتاز للموسم المحلي 2024-2025 التي تقام علي مدار يومين غدا الجمعة و بعد غدا السبت علي صالة زويل بالسادس من أكتوبر.

موعد مباراة الأهلي و الزمالك

تقام المواجهات فى تمام العاشرة والنصف مساء خلال اليومين ،كما تم تحديد 17 مارس الحالي لإقامة مباراة فاصلة أن وجدت، بينما يتنافس سبورتنج ووادي دجلة علي المركزين الثالث والرابع .

وضرب فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك، موعدا مع الأهلي في بلاي أوف نصف الدوري الممتاز بعد الفوز علي نظيره طلائع الجيش بنتيجة 3-0، في مباراة فاصلة لحسم المقعد الرابع في نصف نهائي دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2024-2025.

وتأهل الأهلى إلى نصف النهائي بعد الفوز على سموحة، وصعد أيضا بتروجت بعد الفوز على القناة، وكذلك الاتحاد السكندرى على حساب سبورتنج، وحسم الزمالك المتأهل الرابع علي حساب الطلائع.