شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية من الجبلاية.. منتخب مصر يمتلك الرقم التاريخى فى التتويج بأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد منتخب مصر أحد أكبر منتخبات القارة السمراء، إن لم يكن هو الأكبر على الإطلاق بالنظر للتاريخ الطويل له، فهو الأكثر فوزًا بكأس الأمم الأفريقية عبر التاريخ، متفوقًا على كبار القارة على غرار الكاميرون وغانا ونيجيريا وكوت ديفوار والسنغال وغيرها.

منتخب مصر هو البطل التاريخي لكأس أمم أفريقيا، حيث حمل اللقب في 7 مناسباتٍ سابقة، فاز الفراعنة بالنسختين الأوليين عامي 1957 و1959، وغاب اللقب لقرابة 30 عامًا حتى عام 1986، ثم غاب منتخب مصر عن منصات التتويج من جديد لمدة 12 عامًا، لكنه عاد بقوة وفاز باللقب في 1998.

وبعد عدة سنوات عجاف حقق منتخب مصر رقما قياسيا جديدا بالفوز بـ3 ألقاب على التوالي أعوام 2006 و2008 و2010، وهو إنجاز لم يتحقق حتى الآن.

كما خسر منتخب مصر 3 نهائيات في تاريخه لكأس أمم أفريقيا، كان آخرها على يد السنغال في 2021. وخسر الفراعنة أيضًا نهائي 2017 ضد الكاميرون، بينما كان النهائي الأول الذي خسره المنتخب المصري على يد إثيوبيا في 1962.