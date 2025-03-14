شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى عبد العاطى مديرا فنيا للاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

قرر مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى التشكيل الجديد للجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة مجدى عبد العاطى لمدة موسم ونصف، عقب الاجتماع الذي عُقد معه وانتهى منذ قليل، ومن المقرر أن يقود الجهاز الجديد تدريبات الفريق غدا السبت استعداداً للمباراة القادمة أمام نادى حرس الحدود في إطار مباريات بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة، والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل الموافق 23 مارس 2025 باستاد الإسكندرية.

وجاء تشكيل الجهاز الفنى الجديد على النحو التالي: مجدى عبد العاطى المدير الفني، محمد ثابت (صاروخ) المدرب، أحمد حيدر مخطط أحمال، عبد الله رجب مدرب، عصام محمود - مدرب حراس المرمى.