شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الاجتماع التنسيقى لبطولتى السوبر وأبطال الكؤوس الأفريقيتين لكرة اليد بالأهلي والان مع تفاصيل الخبر

عقدت اللجنة العليا المنظمة لبطولة السوبر الأفريقي لكرة اليد «رجال وسيدات» بالنادي الأهلي وبطولة الأندية الأفريقية لأبطال الكؤوس «رجال وسيدات»، برئاسة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة، اجتماعا تنسيقيا لمناقشة ترتيبات البطولة التي تقام في ضيافة النادي الأهلي خلال الفترة من 11- 25 مايو المقبل.

وحضر الاجتماع خالد العوضي مدير البطولة، ورؤساء اللجنة العاملة، واطمأن الاجتماع على كافة الترتيبات الخاصة بالبطولتين، ومواعيد وصول الفرق المشاركة، وكذلك ترتيبات الإقامة والانتقالات وملاعب التدريب وتجهيز الصالات، وكل ما يتعلق بالتفاصيل الخاصة بالبطولتين.

وتقام بطولة السوبر الأفريقي خلال الفترة من 11- 13 مايو المقبل، بمشاركة أندية الأهلي والزمالك والترجي التونسي وفلاور البينيني «رجال»، وبالنسبة للسيدات يشارك فيها أندية الأهلي وأول أغسطس «أنجولا» وبترو أتلتيكو «أنجولا» والجمعية النسائية الرياضية بالساحل «تونس»، فيما تقام بطولة الأندية الأفريقية لأبطال الكؤوس «رجال وسيدات» خلال الفترة من 13-24 مايو المقبل، بمشاركة ما يقرب من 26 فريقًا.

وحرص طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، رئيس اللجنة العليا المنظمة، على مطالبة رؤساء اللجان العاملة بالوقوف على كافة الترتيبات الخاصة بالبطولتين وحفل الافتتاح، مشيرًا إلى أن هناك اجتماعات متواصلة لكافة اللجان العاملة من أجل خروجهما بالشكل الذي يليق باسم ومكانة النادي الأهلي.

وأضاف أن هناك سلسلة اجتماعات مع اللجان المعاونة، لمتابعة كل ما يتعلق بتجهيزات الصالات والإقامة والانتقالات الخاصة بكافة الفرق المشاركة في البطولة.

وشدد رئيس اللجنة على ضرورة تلبية طلبات الفرق وتذليل أي عقبات تواجه الوفود المشاركة، وتوفير الأجواء المناسبة للجميع.