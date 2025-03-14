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بيراميدز يهنئ أبو ريدة بعد انتخابه عضوا فى الفيفا ورئيسا لاتحاد شمال أفريقيا

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  • بيراميدز يهنئ أبو ريدة بعد انتخابه عضوا فى الفيفا ورئيسا لاتحاد شمال أفريقيا 1/2
  • بيراميدز يهنئ أبو ريدة بعد انتخابه عضوا فى الفيفا ورئيسا لاتحاد شمال أفريقيا 2/2

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القاهرة - سامية سيد - قدّم نادي بيراميدز التهنئة لهاني أبو ريدة بمناسبة انتخابه عضوًا في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بالإضافة إلى توليه منصب رئيس اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم.

 

ونشر النادي عبر صفحاته الرسمية رسالة تهنئة، متمنيًا له التوفيق والنجاح في خدمة الكرة المصرية والأفريقية وتعزيز حضورها على الساحة العالمية.

 

ويُعد أبو ريدة واحدًا من أبرز الشخصيات المصرية، حيث يمتلك خبرة واسعة في إدارة كرة القدم على المستويين المحلي والدولي، وسبق له تولي عدة مناصب قيادية في "فيفا" و"كاف" بجانب رئاسته السابقة للاتحاد المصري لكرة القدم.

وعزز فريق بيراميدز صدارته للدوري بتعادل سلبي أمام نظيره المصري البورسعيدي في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، الأربعاء على استاد السويس في إطار مباريات الجولة الأولى من مرحلة الحسم لبطولة  الممتاز.

بهذه النتيجة يتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 43 نقطة، فيما يحتل المصري البورسيعدي المركز الرابع بـ31 نقطة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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