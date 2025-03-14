شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يهنئ أبو ريدة بعد انتخابه عضوا فى الفيفا ورئيسا لاتحاد شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدّم نادي بيراميدز التهنئة لهاني أبو ريدة بمناسبة انتخابه عضوًا في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بالإضافة إلى توليه منصب رئيس اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم.

ونشر النادي عبر صفحاته الرسمية رسالة تهنئة، متمنيًا له التوفيق والنجاح في خدمة الكرة المصرية والأفريقية وتعزيز حضورها على الساحة العالمية.

ويُعد أبو ريدة واحدًا من أبرز الشخصيات الرياضية المصرية، حيث يمتلك خبرة واسعة في إدارة كرة القدم على المستويين المحلي والدولي، وسبق له تولي عدة مناصب قيادية في "فيفا" و"كاف" بجانب رئاسته السابقة للاتحاد المصري لكرة القدم.

وعزز فريق بيراميدز صدارته للدوري بتعادل سلبي أمام نظيره المصري البورسعيدي في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، الأربعاء على استاد السويس في إطار مباريات الجولة الأولى من مرحلة الحسم لبطولة الدوري المصري الممتاز.

بهذه النتيجة يتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 43 نقطة، فيما يحتل المصري البورسيعدي المركز الرابع بـ31 نقطة.