شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مصطفى يعالج أخطاء دفاع البنك الأهلي قبل مواجهة المحلة فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

يعكف الجهاز الفني لفريق البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفى، على مراجعة الأخطاء الدفاعية التي كلفت الفريق الهزيمة بهدفين مقابل هدف أمام فاركو، في الجولة الأولى من مجموعة المنافسة على الدوري.

من جانبه، اجتمع أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادى البنك الأهلى بالجهاز الفنى بقيادة كابتن طارق مصطفى ولاعبى الفريق قبل إنطلاق المران الجماعى عصر اليوم وذلك لتحفيزهم قبل خوض مواجهات كأس مصر وكأس رابطة الأندية المحترفة.

حيث طالبهم بتحقيق الفوز فى مواجهة غزل المحلة والمقرر لها السبت المقبل ضمن مباريات دور الثمانية والعبور إلى نصف نهائي كأس مصر ومواصلة تصدر المجموعة فى كأس الرابطة وحسم التأهل مبكراً للأدوار المقبلة.

و أكد خلال الإجتماع على ثقته الكبيرة فى الجهاز الفنى واللاعبين فى تحقيق آمال وطموحات نادى البنك الأهلى هذا الموسم.

وخلال الاجتماع تعاهد الجهاز الفنى واللاعبين على بذل أقصى درجات الجهد من أجل تحقيق الإنتصارات فى قادم المواجهات، وشهد الإجتماع حضور محمد عبد المنعم المشرف العام على الكرة.