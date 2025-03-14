شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة بيراميدز المقبلة.. مواجهة مثيرة لمواصلة حلم كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق بيراميدز في مباراته المقبلة أمام إنبي، ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة كأس مصر يوم السبت 15 مارس، في تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

وعزز فريق بيراميدز صدارته للدوري بتعادل سلبي أمام نظيره المصري البورسعيدي في المباراة التي جمعت الفريقين، الأربعاء على استاد السويس في إطار مباريات الجولة الأولى من مرحلة الحسم لبطولة الدوري المصري الممتاز.

بهذه النتيجة يتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 43 نقطة، فيما يحتل المصري البورسيعدي المركز الرابع بـ31 نقطة.

وقاد محمود ناجي مباراة بيراميدز والمصري، بمعاونة كل من، هاني خيري مساعد أول، ومحمد محمود لطفي مساعد ثاني، ومحمد التابعي حكمًا رابعًا.بينما يقود محمد الصباحي غرفة الفار، ويساعده محمد نهاد.

وضم تشكيل بيراميدز: حراسة المرمى: أحمد الشناوي، والدفاع: علي جبر - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي، والوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - إبراهيم عادل - رمضان صبحي، والهجوم: فيستون ماييلي.

وتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - طارق علاء - محمود مرعي - عبد الرحمن مجدي - محمود دونجا - أحمد توفيق - دودو الجباس - يوسف أوباما - مروان حمدي.