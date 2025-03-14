شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: الزمالك ينافس على كل البطولات وما زال منافسا قويا على الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، إنه إذا كانت هناك أخطاء من أي طرف تسببت في عدم إقامة مباراة القمة الأخيرة، فمن المؤكد أن الزمالك لم يرتكب أي أخطاء، حيث توجه للملعب في الموعد المحدد والتزم بكل التعليمات.

وأشار يونس في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يذاع على قناة الزمالك أنه كان يتمنى أن تقام المباراة، وضد كلمة انسحاب، وسبق أن أدان الزمالك في مواقف مشابهة السنوات الماضية. وشدد يونس على أن الزمالك ينافس على كل البطولات هذا الموسم وما زال منافسا قويًا على الدوري.