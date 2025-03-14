شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد هدف فوز الإسماعيلى على الطلائع فى دورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق الإسماعيلى في تحقيق فوزا غالياً على نظيره طلائع الجيش بهدف دون رد فى المباراة التى جمعتهما مساء، اليوم، الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الهبوط لدورى نايل، ليعود فريق الدراويش لطريق الانتصارات بعد غياب الفوز عنه في 8 مباريات، فى الظهور الأول لتامر مصطفى على رأس القيادة الفنية للفريق .

وخطف خالد النبريص هدف الفوز للإسماعيلى فى الدقيقة 86 من ضربة رأس قوية سكنت شباك محمد شعبان حارس مرمى طلائع الجيش وتعرض محمد نصر لاعب الدراويش للطرد فى الدقيقة "90+4".

بهذه النتيجة يحتل الإسماعيلى بعد الفوز على طلائع الجيش المركز السادس فى مجموعة مرحلة الهبوط بالدوري برصيد 17 نقطة، بينما يحتل طلائع الجيش المركز الثانى برصيد 21 نقطة.

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم.

الدفاع: مروان حمدي - عبد الكريم مصطفى - محمد نصر - إبراهيم النجعاوي.

الوسط: علي الملواني - إريك تراوري - هشام محمد - محمد خطاري.

الهجوم: نادر فرج - عبد الرحمن الدح.



وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي:

حراسة المرمى: محمد شعبان.

الدفاع: أحمد متعب - خالد سطوحي - محمد فتح الله - خالد عوض.

الوسط: رجب عمران - علي حمدي - حامد الجابري - إسلام محارب - يسري وحيد.

الهجوم: جودوين شيكا.