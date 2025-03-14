شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفق مع عمر جابر على تجديد عقده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي جمال الغندور عن تطورات ملف تجديد عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال الفترة الحالية.

وقال الغندور في تصريحات تليفزيونية: إدارة نادي الزمالك توصلت إلى اتفاق مع عمر جابر على تجديد عقده لمدة موسمين بعد عقد أكثر من جلسة خلال الأيام الماضية.

وأضاف: سيكون هناك جلسة أخيرة خلال الفترة المقبلة للتوقيع والإعلان الرسمي وصرف مقدم التعاقد للاعب.

واقترب ثلاثى الزمالك عمر جابر، عبد الله السعيد، ومحمود حمدي الونش من تجديد عقودهم مع الأبيض، والتى تنتهى آخر الموسم، حيث تتبقى بعض الرتوش النهائية التي تفصل لجنة التخطيط بالنادى عن توقيع عقود جديدة مع الثلاثى.