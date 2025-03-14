شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يهزم طلائع الجيش 1-0 فى الظهور الأول لـ تامر مصطفى والان مع تفاصيل الخبر

حقق الإسماعيلى فوزا صعباً على طلائع الجيش بهدف دون رد فى المباراة التى جمعتهما مساء، اليوم، الخميس ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الهبوط لدورى نايل.

وخطف خالد النبريص هدف الفوز للإسماعيلى فى الدقيقة 86 من ضربة رأس قوية سكنت شباك محمد شعبان حارس مرمى طلائع الجيش وتعرض محمد نصر لاعب الدراويش للطرد فى الدقيقة "90+4".

بهذه النتيجة يعود الإسماعيلى لطريق الانتصارات بعد غياب 8 مباريات، فى الظهور الأول لتامر مصطفى على رأس القيادة الفنية للدراويش.

ويحتل الإسماعيلى بعد الفوز على طلائع الجيش المركز السادس فى مجموعة مرحلة الهبوط بالدوري برصيد 17 نقطة، بينما يحتل طلائع الجيش المركز الثانى برصيد 21 نقطة.

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم.

الدفاع: مروان حمدي - عبد الكريم مصطفى - محمد نصر - إبراهيم النجعاوي.

الوسط: علي الملواني - إريك تراوري - هشام محمد - محمد خطاري.

الهجوم: نادر فرج - عبد الرحمن الدح.

حراسة المرمى: محمد شعبان.

الدفاع: أحمد متعب - خالد سطوحي - محمد فتح الله - خالد عوض.

الوسط: رجب عمران - علي حمدي - حامد الجابري - إسلام محارب - يسري وحيد.

الهجوم: جودوين شيكا.