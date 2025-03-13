شكرا لقرائتكم خبر عن شوط أول سلبى بين الإسماعيلى وطلائع الجيش فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاجالخميس، 13 مارس 2025 10:26 م
تعادل فريق الإسماعيلى وطلائع الجيش سلبياً فى الشوط الأول من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً، ضمن فعاليات الجولة الأولى من مرحلة الهبوط لدورى نايل.وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:
حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم.
الدفاع: مروان حمدي - عبد الكريم مصطفى - محمد نصر - إبراهيم النجعاوي.
الوسط: علي الملواني - إريك تراوري - هشام محمد - محمد خطاري.
الهجوم: نادر فرج - عبد الرحمن الدح.وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي
حراسة المرمى: محمد شعبان.
الدفاع: أحمد متعب - خالد سطوحي - محمد فتح الله - خالد عوض.
الوسط: رجب عمران - علي حمدي - حامد الجابري - إسلام محارب - يسري وحيد.
الهجوم: جودوين شيكا.ترتيب الإسماعيلى وطلائع الجيش فى الدوري
يدخل طلائع الجيش المباراة في المركز الحادى عشر برصيد 21 نقطة تجمد رصيد الإسماعيلى عند 14 نقطة في المركز السادس عشر.
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