شكرا لقرائتكم خبر عن شوط أول سلبى بين الإسماعيلى وطلائع الجيش فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

تعادل فريق الإسماعيلى وطلائع الجيش سلبياً فى الشوط الأول من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً، ضمن فعاليات الجولة الأولى من مرحلة الهبوط لدورى نايل.

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم.

الدفاع: مروان حمدي - عبد الكريم مصطفى - محمد نصر - إبراهيم النجعاوي.

الوسط: علي الملواني - إريك تراوري - هشام محمد - محمد خطاري.

الهجوم: نادر فرج - عبد الرحمن الدح.

حراسة المرمى: محمد شعبان.

الدفاع: أحمد متعب - خالد سطوحي - محمد فتح الله - خالد عوض.

الوسط: رجب عمران - علي حمدي - حامد الجابري - إسلام محارب - يسري وحيد.

الهجوم: جودوين شيكا.

يدخل طلائع الجيش المباراة في المركز الحادى عشر برصيد 21 نقطة تجمد رصيد الإسماعيلى عند 14 نقطة في المركز السادس عشر.