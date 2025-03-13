شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عزب يمثّل التحكيم المصري في أمم إفريقيا للناشئين بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، الحكم الدولي حسام عزب للمشاركة كحكم فيديو في بطولة كأس الأمم الإفريقية للناشئين تحت 17 عامًا، التي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 30 مارس الجاري حتى 19 أبريل المقبل.

ويُعد حسام عزب واحدًا من أبرز الحكام المصريين في مجال تقنية الفيديو (VAR)، حيث تم اعتماده دوليًا في السنوات الأخيرة، وشارك في إدارة العديد من المباريات المحلية والقارية.

وتأتي مشاركة عزب في البطولة ضمن جهود "كاف" لتعزيز تواجد التحكيم الإفريقي في البطولات القارية، ومنح الحكام الفرصة لاكتساب مزيد من الخبرات على المستوى الدولي.

ويفتتح منتخب مصر مواجهاته في بطولة كأس الأمم الإفريقية بمواجهة جنوب إفريقيا يوم 31 من شهر مارس الجاري، ثم يلتقي أمام بوركينا فاسو يوم 3 من شهر أبريل، ويختتم مواجهات الدور الأول أمام الكاميرون يوم 6 من الشهر ذاته.