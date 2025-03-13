شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مصطفى يستعين بـ زد لاستكشاف غزل المحلة قبل مواجهة الكأس والان مع تفاصيل الخبر

استعان الجهاز الفني لفريق البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفى، بالمباريات السابقة لفريق غزل المحلة في الدوري، وأخرها مواجهة زد التي انتهت بهزيمة الفريق المحلاوي بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الأولى من مجموعة المنافسة على البقاء بالدوري، وذلك لاستكشاف نقاط القوة والضعف لدى غزل المحلة قبل مواجهة الكأس.

من جانبه، اجتمع أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادى البنك الأهلى بالجهاز الفنى بقيادة طارق مصطفى ولاعبى الفريق قبل إنطلاق المران الجماعى عصر اليوم وذلك لتحفيزهم قبل خوض مواجهات كأس مصر وكأس رابطة الأندية المحترفة.

حيث طالبهم بتحقيق الفوز فى مواجهة غزل المحلة والمقرر لها السبت المقبل ضمن مباريات دور الثمانية والعبور إلى نصف نهائي كأس مصر ومواصلة تصدر المجموعة فى كأس الرابطة وحسم التأهل مبكراً للأدوار المقبلة.

وأكد نصار خلال الإجتماع على ثقته الكبيرة فى الجهاز الفنى واللاعبين فى تحقيق آمال وطموحات نادى البنك الأهلى هذا الموسم.

وخلال الاجتماع تعاهد الجهاز الفنى واللاعبين على بذل أقصى درجات الجهد من أجل تحقيق الإنتصارات فى قادم المواجهات، وشهد الإجتماع حضور محمد عبد المنعم المشرف العام على الكرة.